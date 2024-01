Wichtige Nachricht für Sixt-Anleger!

Der Autovermieter Sixt wird derzeit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,14, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sixt-Aktie gemischte Bewertungen erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 99,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 93,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 94,04 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 93,6 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sixt daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl positive als auch negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Trotz mehrheitlich positiver Meinungen in letzter Zeit, fokussierte sich der Meinungsmarkt auch auf negative Themen rund um Sixt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Sixt im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,7 Prozent erzielt, was 7,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 6,89 Prozent, wobei Sixt aktuell 8,59 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Sixt-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs.

