Wichtige Nachricht für Sinovac Biotech-Anleger!

Dividende: Sinovac Biotech schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,51 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 2,51 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -21,1 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Sinovac Biotech 14,92 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -10,97 Prozent, und Sinovac Biotech liegt 10,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Sinovac Biotech beläuft sich mittlerweile auf 6,47 USD, was auch dem aktuellen Kurs der Aktie entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 6,47 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sinovac Biotech im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Sinovac Biotech. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Gut".