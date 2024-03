Wichtige Nachricht für Siltronic-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Siltronic liegt der RSI bei 66,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 55,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien zu Siltronic veröffentlicht. Jedoch wurden auch einige negative Themen diskutiert, was zu insgesamt einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht" Signal.

Im Branchenvergleich erzielte Siltronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,01 Prozent, was einer Outperformance von +18,64 Prozent im Vergleich zur Durchschnittssteigerung von ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Siltronic mit einer Überperformance von 22,12 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so weist Siltronic derzeit eine Dividendenrendite von 3,33 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Aufgrund dessen ergibt sich die Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.