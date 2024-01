Wichtige Nachricht für Sichuan Suijingfang-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Sichuan Swellfun wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 23,94 Punkte geschätzt, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,47, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch nahmen die Diskussionen über negative Themen in Bezug auf Sichuan Swellfun zu. Die statistische Auswertung zeigt einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sichuan Swellfun als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 64,15 CNH, während der Aktienkurs bei 58,77 CNH um -8,39 Prozent unter diesem Trendsignal liegt. Der GD50 beträgt 58,11 CNH, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im gleichen Sektor und Branche hat Sichuan Swellfun im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,78 Prozent erzielt, was 25,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,22 Prozent, und Sichuan Swellfun liegt derzeit 25,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.