Wichtige Nachricht für SiNtx Technologies-Anleger!

Die Dividendenrendite für Sintx beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sintx eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sintx ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Sintx. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Sintx-Aktie nicht gut positioniert. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,371 USD liegt, was einer Abweichung von -69,08 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,45 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 59 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sintx-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 58,01 ein neutrales Bild. Insgesamt erhält Sintx daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.