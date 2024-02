Wichtige Nachricht für Shanxi Sanwei-Anleger!

Die Dividendenrendite von Shanxi Road & Bridge liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanxi Road & Bridge diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanxi Road & Bridge-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Insgesamt erhält Shanxi Road & Bridge eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.