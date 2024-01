Wichtige Nachricht für Saras-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Saras":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Saras Spa heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,42 Punkten, was darauf hinweist, dass Saras Spa weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,45, was ebenfalls auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität für Saras Spa gemessen, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,3 EUR, was einer Abweichung von +22,42 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1.5915 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Saras Spa. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,47 EUR, was einer Abweichung von +8,27 Prozent entspricht, und auch hier erhält Saras Spa ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Saras Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den sozialen Medien wurde Saras Spa in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet, was auch durch die überwiegend negativen Themen rund um den Wert bestätigt wird. Aufgrund der Anleger-Stimmung erhält Saras Spa daher eine "Neutral"-Einstufung insgesamt.