Wichtige Nachricht für STO Express-Anleger!

Der Aktienkurs von Sto Express hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,77 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 17,33 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt -10,68 Prozent, was bedeutet, dass Sto Express aktuell 26,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sto Express-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sto Express.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sto Express besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Sto Express mit 7,84 CNH derzeit +1,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -19,34 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.