Wichtige Nachricht für Ryohin Keikaku-Anleger!

Die technische Analyse von Ryohin Keikaku zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1894,25 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2313,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +22,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2257,83 JPY, was einer Abweichung von +2,47 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge zu Ryohin Keikaku war jedoch erhöht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Ryohin Keikaku ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,7 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,32 % liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.