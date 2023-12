Wichtige Nachricht für Royal Hotel-Anleger!

Die technische Analyse der Royal Hotel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1282,73 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1035 JPY, was einer Differenz von -19,31 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 1082,9 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-4,42 Prozent) liegt. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Royal Hotel-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (46) als auch für die letzten 25 Handelstage (63,76). Daher erhält die Aktie in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden auf sozialen Plattformen untersucht. Die Analyse ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus diesem Grund wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, und es gab kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Royal Hotel ein "Neutral"-Rating zugeordnet.