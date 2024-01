Wichtige Nachricht für Rolls Royce-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Rolls-Royce-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 195,14 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 296,6 GBP liegt, was einer Abweichung von +51,99 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (261,26 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) steht aktuell auf 69,33, was als neutral eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine positive Bewertung.

Auch die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer positiven Einschätzung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält die Rolls-Royce-Aktie von der Redaktion eine positive Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.