Wichtige Nachricht für Rheon Automatic Machinery-Anleger!

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Rheon Automatic Machinery gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Rheon Automatic Machinery daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Gut" eingestuft. Der GD200 beträgt 1378 JPY, während der Aktienkurs (1466 JPY) um +6,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1440,94 JPY weist mit einer Abweichung von +1,74 Prozent auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Rheon Automatic Machinery in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 41,21, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,81, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".