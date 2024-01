Wichtige Nachricht für Ralph Lauren-Anleger!

Ralph Lauren: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Ralph Lauren liegt bei 2,73 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (15,42 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da die Differenz 12,69 Prozentpunkte beträgt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers zu ermitteln. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 119,89 USD, was 21,8 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 146,03 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 127,22 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ralph Lauren also basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung ist jedoch überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ralph Lauren von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Ralph Lauren in den letzten zwölf Monaten mit 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 132,88 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -9,01 Prozent bedeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung als "Neutral" für die Aktie von Ralph Lauren.

