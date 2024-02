Wichtige Nachricht für RaQualia Pharma-Anleger!

Die Aktie von Raqualia Pharma wird derzeit als neutral eingestuft, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz als auch auf die Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt, was zu der Einschätzung "Neutral" geführt hat. Ebenso hat sich die Stimmungsänderung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und Meinungen auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Raqualia Pharma diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Raqualia Pharma-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu dieser negativen Bewertung führt.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Ranking für die Aktie von Raqualia Pharma. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) führen zu negativen Einschätzungen aufgrund der Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen.

Insgesamt wird die Aktie von Raqualia Pharma derzeit als neutral bis schlecht eingestuft, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als auch auf die technische Analyse und den Relative Strength-Index.