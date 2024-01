Wichtige Nachricht für Pittler Maschinenfabrik AG-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass die Pittler Maschinenfabrik-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,53 EUR, während der aktuelle Schlusskurs bei 2,36 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,72 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,39 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,36 EUR (-1,26 Prozent) liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Pittler Maschinenfabrik ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 55, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt die technische Analyse mit trendfolgenden Indikatoren, dem Anleger-Sentiment und dem RSI ein "Neutral"-Rating für die Pittler Maschinenfabrik-Aktie.