Wichtige Nachricht für PepsiCo-Anleger!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten sechsmal die Einschätzung "Gut", dreimal die Einschätzung "Neutral" und kein einziges Mal das Rating "Schlecht" für Pepsico vergeben. Daher erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Pepsico. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 166,92 USD eine Entwicklung von 18,54 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 197,88 USD festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, wodurch sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Pepsico im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,15 Prozent erzielt, was 163,7 Prozent unter dem Durchschnitt (158,56 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -11,28 Prozent, wobei Pepsico aktuell 6,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pepsico-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 65, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen (53,31), und auch hier erhält Pepsico eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pepsico.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, wohingegen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion hat bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen 8 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, weshalb eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.

