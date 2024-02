Wichtige Nachricht für PayPal-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Das US-amerikanische Zahlungsunternehmen Paypal wird derzeit auf Basis verschiedener Kriterien bewertet. Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paypal mit 17,77 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Vergleich zur Branche der IT-Dienstleistungen zeigt, dass die Aktie als günstig eingestuft werden kann. Die technische Analyse zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paypal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer kurzfristigeren Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein neutrales Rating.

Die Anlegerstimmung zu Paypal wird auch durch Diskussionen in den sozialen Medien widergespiegelt. Insgesamt dominierten in den letzten Wochen positiven Meinungen, während neutrale Themen ebenfalls häufig angesprochen wurden. Die Branchenvergleichsanalyse zeigt, dass die Aktie von Paypal im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -19,1 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Paypal. Während die fundamentale Bewertung aufgrund des niedrigen KGV positiv ausfällt, zeigen die technische Analyse und die Anlegerstimmung ein uneinheitliches Bild. Die Branchenvergleichsanalyse zeigt zudem eine Unterperformance der Aktie.

