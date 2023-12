Wichtige Nachricht für Paris Miki Holdings-Anleger!

Das Anleger-Sentiment für Paris Miki bleibt neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen zu verzeichnen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paris Miki derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 352,83 JPY, was einer Überperformance von +26,12 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 445 JPY entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit 404,86 JPY um +9,91 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als positiv zu bewerten ist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Paris Miki. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen im normalen Bereich liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Paris Miki weist eine Bewertung als "Schlecht" auf, mit einem Wert von 78,76 für 7 Tage und 38,08 für 25 Tage. Dies führt insgesamt zu einer Einschätzung als "Schlecht".

Basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem RSI erhält Paris Miki daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.