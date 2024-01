Wichtige Nachricht für Palo Alto Networks-Anleger!

Die Analystenbewertung zeigt, dass die Aktie von Palo Alto Networks auf langfristiger Basis als "gut" eingestuft wird. Von insgesamt 18 Analysten geben 34 eine positive Bewertung ab, während 2 neutral und 0 negativ bewerten. Innerhalb eines Monats geben 1 Analysten eine positive Bewertung ab, während keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 246,26 USD, was einer Erwartung von -14,03 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 286,47 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Palo Alto Networks im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % auf, was 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Palo Alto Networks diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen jedoch überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt. Tiefgreifende Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Palo Alto Networks insgesamt positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie bei 235,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 286,47 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 273,28 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt wird Palo Alto Networks auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem positiven Rating versehen.