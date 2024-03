Wichtige Nachricht für POSCO-Anleger!

Der Aktienkurs von Posco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,09 Prozent erzielt, was jedoch 10,64 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 39,74 Prozent, was bedeutet, dass Posco derzeit 10,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Posco derzeit auf 91,26 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 79,31 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,09 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 81,52 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -2,71 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Dividendenrendite von Posco beträgt derzeit 2,18 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,13 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Posco von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Posco besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen überwogen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen stehen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Posco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.