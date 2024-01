Wichtige Nachricht für Nippon Kinzoku-Anleger!

Die technische Analyse der Nippon Kinzoku-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 900,91 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 875 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -2,88 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 852,42 JPY nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "+2,65 Prozent"-Rating und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nippon Kinzoku-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die Diskussionintensität im Internet über Nippon Kinzoku zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Nippon Kinzoku-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz im Internet.