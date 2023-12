Wichtige Nachricht für Newmont Mining-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Newmont ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Insgesamt standen in den Diskussionen der vergangenen Tage besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurde diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 2 negative und 6 positive Signale zeigten. Auf dieser Grundlage ergibt sich insgesamt eine positive Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Newmont in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, erhält Newmont in diesem Kriterium eine negative Bewertung. Bezüglich der Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Newmont daher in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Aktie von Newmont als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 27,64, was einem Abstand von 71 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 93,88 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine positive Empfehlung.

Analysten schätzen die Aktie von Newmont auf langfristiger Basis als positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 8 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu einer positiven Gesamteinschätzung führten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 55,1 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Newmont-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, der fundamentalen Bewertung und den Analysteneinschätzungen.