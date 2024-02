Wichtige Nachricht für Newell Brands-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Newell Brands liegt bei 50,88, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzungen für Newell Brands abgegeben, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,25 USD, was eine "Gut"-Empfehlung von Analysten ergibt.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Newell Brands in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,02 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 34,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Newell Brands-Aktie eine "Gut"-Einschätzung.