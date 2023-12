Wichtige Nachricht für New Horizon Health-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von New Horizon Health beträgt 66,04, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt mit 63,91 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 24,5 HKD für die New Horizon Health-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,6 HKD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu New Horizon Health auf sozialen Plattformen neutral. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können ebenfalls die Stimmung gegenüber einer Aktie beeinflussen. In Bezug auf New Horizon Health wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für New Horizon Health basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Diskussionsverhalten im Internet.