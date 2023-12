Wichtige Nachricht für New Art-Anleger!

Die technische Analyse der New Art-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 39,39 liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Der RSI25-Wert für die Aktie liegt bei 33, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die New Art-Aktie zeigt keine klaren positiven oder negativen Ausschläge und auch das Meinungsbild der Anleger ist insgesamt neutral.

Die langfristige Stimmung und das Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität nur eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anleger-Sentiment und Buzz.

Die New Art-Aktie liegt mit einem Kurs von 1854 JPY derzeit 3,01 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch betrachtet als "Gut" eingestuft.