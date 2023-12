Wichtige Nachricht für Nel ASA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger des Unternehmens Nel Asa. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten ergaben eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" erzielte Nel Asa im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,66 Prozent, was 0,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0 Prozent, wobei Nel Asa aktuell 0,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa mit 29,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nel Asa von 7.082 NOK mit einer Entfernung von -37,05 Prozent vom GD200 (11,25 NOK) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 7,65 NOK, was zu einem Abstand von -7,42 Prozent führt, und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nel Asa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

