Wichtige Nachricht für Natural Food International Holding-Anleger!

Bei der fundamentalen Analyse von Natural Food ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 6,45 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Nahrungsmittel"-Branche und daher unterbewertet. Im Vergleich liegt das Branchen-KGV bei 71,82, was einem Abstand von 91 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Natural Food ist insgesamt neutral. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Natural Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64%. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche bei -3 liegt.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Natural Food mit 0,45 HKD inzwischen um -2,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -6,25 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.