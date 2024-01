Wichtige Nachricht für Nakabohtec Corrosion Protecting-Anleger!

Die technische Analyse der Nakabohtec Corrosion Protecting-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5056,63 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 4880 JPY weicht daher um -3,49 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4962,2 JPY) zeigt mit einer Abweichung von -1,66 Prozent ein ähnliches Bild und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über die Nakabohtec Corrosion Protecting-Aktie festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass die Nakabohtec Corrosion Protecting-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (42,25) als auch der RSI25 (54,07) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Mehrheit der Nutzer die Aktie als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher wird auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erzeugt.