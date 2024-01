Wichtige Nachricht für Minsheng Education-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Minsheng Education liegt bei 34,38, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Minsheng Education aktuell 17, was eine positive Differenz von +11,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Minsheng Education mit einem Kurs von 0,25 HKD inzwischen +4,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -13,79 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Aktie von Minsheng Education wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2,08 bewertet, was 93 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.