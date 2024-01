Wichtige Nachricht für Mene-Anleger!

Die Diskussionen rund um Mene auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und Kommentare. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Mene bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mene im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 1,3 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,3 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung hier als "Schlecht" bewertet.

Fundamental gesehen ist Mene im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1899,11 wird die Aktie um 7874 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 23,82 gehandelt. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen, dass die Stimmung für Mene in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Mene gemessen. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.