Wichtige Nachricht für McKesson-Anleger!

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Mckesson war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt 13 Tagen waren vier positiv, neun negativ und an einem Tag gab es keine klare Richtung. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Trotzdem haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die positive Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer guten Bewertung in diesem Kriterium, und insgesamt erhält Mckesson von der Redaktion ein neutrales Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Mckesson ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -89,04 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Gesundheitsdienstleister-Branche führt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Mckesson als schlecht.

Die Aktienkurs-Performance von Mckesson in den letzten 12 Monaten betrug 24,58 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt um 35,97 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -11,39 Prozent für Mckesson bedeutet. Im Sektorvergleich erzielte der Gesundheitspflege-Sektor eine mittlere Rendite von 24,95 Prozent im letzten Jahr, und Mckesson lag 0,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich führt dies zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Mckesson in den sozialen Medien beobachtet. Dies führte zu einer schlechten Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie von Mckesson war jedoch im normalen Bereich, was zu einem neutralen Rating in Bezug auf den Buzz führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein schlechtes Rating von der Redaktion.