Wichtige Nachricht für McDonald's-Anleger!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Mcdonald's als neutral eingestuft wird. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Mcdonald's-Aktie beträgt 31,81, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert 42,32 beträgt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Mcdonald's mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,36 Prozent einen leicht niedrigeren Wert im Vergleich zum Branchendurchschnitt (2,77%) auf. Da die Differenz zum Durchschnitt mit 0,41 Prozent nicht allzu groß ist, ergibt sich für die Redaktion eine neutrale Einschätzung. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mcdonald's war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass Mcdonald's auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls als neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 283,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 297,21 USD liegt, was einer Abweichung von +4,79 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 288,55 USD weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs (+3 Prozent) auf. Somit erhält die Mcdonald's-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt eine neutrale Bewertung.

