Wichtige Nachricht für Manolete-Anleger!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktien von Manolete wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung im Laufe der Zeit ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Manolete bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 197,14 GBP, womit der Kurs der Aktie um -9,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 160,24 GBP, was einer Abweichung von +10,77 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Manolete im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,61 Prozent erzielt, was 35,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -5,42 Prozent, wobei Manolete aktuell 33,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.