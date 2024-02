Wichtige Nachricht für MBH-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon AB":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Mbh diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurde das Unternehmen Mbh über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mbh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,92 EUR lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs 0.102 EUR, was einem Unterschied von -88,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,35 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -70,86 Prozent deutlich darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mbh-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Mbh liegt bei 93,33, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, weist mit 68,85 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Mbh-Aktie.