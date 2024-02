Wichtige Nachricht für Lumentum-Anleger!

Die technische Analyse der Lumentum-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 48,96 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 49,42 USD, was einer positiven Abweichung von 0,94 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,99 USD wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -4,94 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Lumentum-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen somit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lumentum-Aktie bei 221,64 liegt, was 182 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV: 78,54). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -11569,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält Lumentum für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Lumentum-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Aktie von Lumentum aus Anlegerperspektive mit einer "Neutral"-Bewertung angemessen bewertet.