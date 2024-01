Wichtige Nachricht für Lloyds Banking-Anleger!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Wir haben die Aktie von Lloyds Banking auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lloyds Banking blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Lloyds Banking bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Lloyds Banking-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 44,58 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 47,565 GBP lag, was einem Unterschied von +6,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 44,33 GBP liegt mit einem Schlusskurs von +7,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Lloyds Banking liegt bei 5,24 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,03 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lloyds Banking-Aktie hat einen Wert von 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 29,96 als "Gut" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Lloyds Banking.