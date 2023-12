Wichtige Nachricht für Leaptek-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Huabao im Vergleich zur Branche "Chemikalien" mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,3 deutlich unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 51,1, was einem Abstand von 62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Huabao derzeit eine Dividendenrendite von 0,62 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,96 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Unterperformance von 27,27 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt Huabao mit einer Rendite von -6,04 Prozent aktuell um 27,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was in eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment resultiert. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.