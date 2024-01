Wichtige Nachricht für Kromek-Anleger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Kromek jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von einer "Neutral"-Bewertung profitiert. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Kromek. Daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Kromek derzeit bei 5 GBP und damit +3,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -2,53 Prozent, was zu einer generellen Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Kromek-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 37,5, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 46,3 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Kromek. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.