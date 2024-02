Wichtige Nachricht für Kose-Anleger!

Derzeit schüttet Kose nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Persönliche Produkte. Die Differenz beträgt 0,9 Prozentpunkte (1,29 % gegenüber 2,19 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,64 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11378,47 JPY mit dem aktuellen Kurs von 9599 JPY vergleicht. Aufgrund dieser Abweichung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs mit 9529,46 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,73 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt die technische Analyse einen Wert von 54,85, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kose in den sozialen Medien. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie kann Anzeichen dafür liefern, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Kose diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.