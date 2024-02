Wichtige Nachricht für Konica Minolta-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Konica Minolta zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Konica Minolta bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Konica Minolta bei 94,18, was über dem Branchendurchschnitt von 33,17 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte Konica Minolta in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,74 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um 22,74 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,48 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Konica Minolta um 38,22 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Konica Minolta-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (52,24 Punkte) als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (35,08 Punkte). Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Konica Minolta eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.