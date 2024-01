Wichtige Nachricht für Karelian Diamond-Anleger!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Rating für die Karelian Diamond-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger zeigte keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein neutrales Rating für die Aktie. Der GD200 verläuft bei 0,02 EUR, was einer Abweichung von -47,5 Prozent entspricht, während der GD50 bei 0,01 EUR liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (4,78 %) führt zu einer schlechten Bewertung, da die Differenz 4,78 Prozentpunkte beträgt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales bis schlechtes Gesamtrating für die Karelian Diamond-Aktie.