Wichtige Nachricht für KS Bancorp-Anleger!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Ks als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ks-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und ein Wert für den RSI25 von 66,53. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Ks-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,71 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Das Branchen-KGV liegt bei 32,95, was einen Abstand von 71 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ks-Aktie derzeit auf "Neutral" steht. Der GD200 des Wertes verläuft bei 50,28 USD, während der Kurs der Aktie bei 47,97 USD liegt, was einer Abweichung von -4,59 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 48,56 USD, was einer Abweichung von -1,21 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Ks als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung der Ks-Aktie als "Neutral".