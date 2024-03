Wichtige Nachricht für Junefield Department Store-Anleger!

Der Aktienkurs von Macrolink Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,72 Prozent gezeigt, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Materialien" liegt. Die durchschnittliche Rendite für die "Baumaterialien"-Branche betrug in diesem Zeitraum -7,87 Prozent, wobei Macrolink Capital mit einer Rendite von 6,86 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Macrolink Capital bei 0,168 HKD bewertet, was einer Entfernung von -1,18 Prozent vom GD200 (0,17 HKD) entspricht, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus den letzten 50 Tagen angibt, liegt bei 0,17 HKD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -1,18 Prozent bedeutet. Somit wird der Aktienkurs von Macrolink Capital als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich weist Macrolink Capital ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 131,77 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 30,78 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Macrolink Capital derzeit bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -5,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Baumaterialien" darstellt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Macrolink Capital von Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.