Wichtige Nachricht für Jiangsu Welle Environmental-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Welle Environmental liegt bei 59,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 4,21 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug 4,26 CNH, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Welle Environmental ist überwiegend positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich für den 7-Tage-RSI ein Wert von 45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,81 eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Welle Environmental also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler, technischer und sentimentaler Analysen.