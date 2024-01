Wichtige Nachricht für Jabil-Anleger!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Jabil eine Rendite von 80,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" von 11,09 Prozent eine Überperformance von 69,24 Prozent bedeutet. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -2,66 Prozent, wobei Jabil aktuell um 82,99 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jabil ist derzeit überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insgesamt mehr positive als negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Jabil in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jabil derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage bleibt die Einstufung auf "Neutral".

Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Jabil eine neutrale Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen.