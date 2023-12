Wichtige Nachricht für Inogen-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die US-amerikanische Medizintechnikfirma Inogen weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 88,69 Prozent einen niedrigeren Wert darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Einschätzungen der Analysten für die Aktie von Inogen waren in den letzten 12 Monaten größtenteils positiv, wobei sie 1 mal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten auch eine positive Kursentwicklung von 336,24 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 26 USD. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inogen derzeit einen Wert von 371 auf, was bedeutet, dass die Börse 371,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Inogen zahlt. Dies ist 285 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungsfaktoren gemischte Ergebnisse, wobei die Bewertung der Analysten und die Anleger-Stimmung positiv sind, aber das KGV auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie von Inogen in Zukunft entwickeln wird.

