Wichtige Nachricht für InflaRx-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern zu Inflarx ist momentan überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder besonders positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 46,48 eine neutrale Einschätzung für die Kursbewegungen in den letzten 7 Tagen. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 46,27 auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat positiv entwickelt, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen ist höher als üblich, was ebenfalls zu einem guten Rating führt. Insgesamt wird die Inflarx-Aktie daher als gut bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 2,85 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,408 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Hingegen weist der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit 1,39 EUR nur eine geringfügige Abweichung von +1,29 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse eine neutrale Gesamtbewertung.