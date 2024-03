Wichtige Nachricht für Impact Silver-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Impact Silver-Aktie wird aus technischer Sicht mit gemischten Bewertungen betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -9,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Abweichung von +11,11 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Impact Silver als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 58,39 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (335,57).

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine schwächere Performance der Impact Silver-Aktie. Mit einer Rendite von -46,77 Prozent liegt sie mehr als 26 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und 25,95 Prozent unter der mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion bleibt unverändert, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Impact Silver für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

