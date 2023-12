Wichtige Nachricht für IPS Securex-Anleger!

Die Ips Securex weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,44 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Haltung. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ips Securex steht bei 33,33, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 25 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Dies führt zu einer Gesamtbeurteilung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

In fundamentaler Hinsicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ips Securex mit einem Wert von 71,67 höher als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 19. Dies entspricht einem Abstand von 264 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.