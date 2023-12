Wichtige Nachricht für Henkel A-Anleger!

Der Aktienkurs von Henkel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,83 Prozent erzielt, was 19,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite bei -4,71 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt -2,3 Prozent, wobei Henkel aktuell 17,13 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Henkel als unterbewertet, da das KGV mit 22,5 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte" ist, der 185,03 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henkel-Aktie bei 71,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 72,52 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,7 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 70,1 EUR, was zu einem Abstand von +3,45 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral". Demnach erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Henkel in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, ob es derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Henkel unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.